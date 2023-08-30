شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالى تشارك فى إدارة الجامعة العمالية.. لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد جبران رئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية، ورئيس اتحاد عمال مصر، إن تلك الجامعة لها 12 فرع على مستوى الجمهورية، ومنذ تكليفه بالمنصب، حرص على توفير أشخاص متخصصين لتحقيق مطالب التعليم العالي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "توجهنا لوزير التعليم العالي وطرحنا عليه أطروحة، بأن يشاركنا في الإدارة، من أجل تطوير هذه المؤسسة".

وقال: "الجماعة العمالية خرج منها متخصصين في تخصصات نادرة، وكانوا يسمونها بجامعة الغلابة، فنحن لا نرغب أن تكون الجامعة ذات مصروفات مرتفعة، وفي الوقت نفسه تقدم قيمة حقيقية بمحتوى تعليمي وأكاديمي جيد".

وتابع: "بعد أن توليت المهمة، قمت بدراسة السوق، وبحثنا عن احتياجات السوق".

وقال: "لأول مرة تحدث أن تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شريكة في إدارة الجامعة العمالية، فنحن نرغب في تحقيق التوزان بين الكفاءة العلمية وتوفير خريج على درجة عالية من العلم"