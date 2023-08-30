شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تطمئن المواطنين: ارتفاع درجات الحرارة مؤقت اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن ارتفاع درجات الحرارة الذى تشهده البلاد من اليوم الأربعاء هو ارتفاع مؤقت يستمر لمدة 48 ساعة مقبلة .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يكون يومى الأربعاء 30 أغسطس والخميس 31 أغسطس، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية .

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتحسن الأجواء وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية بداية من السبت المقبل ، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة ل 33 درجة مرة أخرى .

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة .