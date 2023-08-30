شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة دور ثان.. الطالب يحصل على درجة النجاح فقط فى مواد الرسوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023 خلال الأيام القليلة القادمة، وأكدت الوزارة أن الطالب سوف يحصل على درجة النجاح فقط أو 50% من درجة المادة فى مواد الرسوب فقط، متابعة: من رسب فى مادتين فأقل بامتحانات الثانوية العامة دور أول وأدى فيها الامتحان بالدور الثاني سوف يحصل على درجة النجاح فقط، أما من قام بتأجيل امتحانات الثانوية العامة دور أول واختبر فيها دور ثان سوف يحصل على الدرجة الفعلية للمواد .

وينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الثانوية العامة دور ثان مطلع الأسبوع المقبل ، ويتيح الخليج 365 للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2023 برقم الجلوس.

وأدى أمس طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم أداء امتحان الدور الثانى في مادة "الأحياء"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الفلسفة والمنطق"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء)"، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية ".