شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات الوقاية من حوادث السيارات على الطرق الساحلية خلال رحلات المصايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث المرورية خلال رحلات المواطنين والمصطفين عبر الطرق الساحلية، خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت الوصايا ما يلى: - الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات. - التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث. - عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق. - الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة. - تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة. - تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق. - التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق. - الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران. - توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ. - عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

إنفو جراف

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