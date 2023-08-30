شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إتاحة اشتراكات القطارات للطلبة مع بداية العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد أنه سيتم فتح باب الاشتراكات للطلبة مع بداية العام الدراسى الجديد، مؤكدة أن تخفيضات الاشتراكات كبيرة ويتم دفع اسعار رمزية للاشتراك، وتصل مدته لـ 9 أشهر مدة العام الدراسى بفترة الامتحانات.

ويتم إتاحة استخراج الاشتراكات على قطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية ) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، ويتم الاشتراك من خلال التوجه الى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية .

ويتم السماح لحاملى اشتراك قطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية ) الركوب واقف وفى حالة رغبة حامل الاشتراك فى حجز مقعد يتم تحصيل مبلغ 5 جنيه لرحلة ذهاب أو رحلة عودة فقط يومياً، كما يحق له استقلال قطارات الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر) بدون تحصيل أي رسوم .

ويتم استخراج هذه الاشتراكات لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك.