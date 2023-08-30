شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. وتحسن الأحوال الجوية السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد ارتفاعا طفيفا وأخر في درجات الحرارة، وسيكون اليوم ذروة ارتفاعات الحرارة خلال هذا الأسبوع، وستصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية نهارا، لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي حيث نتأثر بكتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط محملة بكميات من بخار الماء.

توقعت تحسن الأحوال الجوية بدءًا من يوم السبت المقبل، وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، نتيجة منخفض جوى في طبقات الجو العليا، مع سرعات الرياح الأمر الذى يعزز الشعور بتحسن نسب الرطوبة.

أضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع في نسب الرطوبة، وفي طبقات الجو العليا يؤثر علينا امتداد لمرتفع جوي سيعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، وأيضا ارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت: "لدينا ارتفاع في قيم الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة، وهو ما يجعلنا نشعر بالأجواء شديدة الحرارة رطبة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وأجواء حارة رطبة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط نهارا.".

نصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وتناول كميات كبيرة من المرطبات والمياه.