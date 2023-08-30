شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المختلفة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد ـ نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.