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تخصصات المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية ومميزاتها

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القاهرة - سامية سيد - استحدثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصصات مهمة بالتعليم الفني تلبى احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل ومن أهم التخصصات التي تم استحداثها تلك التي جاءت بمدارس التكنولوجيا التطبيقية كالتالى:

 

ـ تخصص الذكاء الاصطناعى بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر.

ـ الخدمات اللوجستية سة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط.

ـ تكنولوجيا نجارة أثاث وتكنولوجيا تشطيب أثاث دهانات وتنجيد.

ـ تخصص تكنولوجيا الطباعة بمدرسة السويدى المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصص تكنولوجيا صناعة الدواء بمدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وصناعة الدواء.

ـ تخصص الصناعات المتكاملة لفرش السيارات واليخوت والطائرات بمدرسة جينز كار للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات فنون الطهى والأغذية والمشروبات وصيانة المنشآت بمدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصص الذكاء الاصطناعى بمدرسة step بسوهاج للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات ميكاترونيكس ـ صناعات كهربائية ـ ملابس جاهزة بمدرسة البنك الأهلى المصرى للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات " اتصالات ـ شبكات وأمن معلومات ـ تطوير مواقع وبرمجيات" بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط.

ـ تخصص تنسيق الحدائق بمدرسة صناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصص إدارة وتشغيل مطاعم بمدرسة الشهيد أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصص فنى لاندسكيب محترف بمدرسة BSL للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات " تكنولوجيا صب وتشكيل الفخار والخزف ـ تكنولوجيا النقش والزخرفة على الفخار والخزف" بمدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات " الإنتاج النباتى ـ الإنتاج الداجنى ـ الهندسة الزراعية  ـ التصنيع الغذائي"، بمدرسة محمود العنانة للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات " فحص واختيار بلوكات الرخام ـ الصيانة العامة لخطوط الجلى ـ صيانة شاسيهات SPD" بمدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات " الهندسة الزراعية ـ الأراضى والمياه ـ الاقتصاد الزراعى ـ البساتين ـ المحاصيل الزراعية ـ الإنتاج الحيوانى"، بمدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات " برمجة ـ قواعد بيانات ـ إدارة مشاريع، بمدرسة NTG للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصص تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان بمدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات" ميكانيكا وكهرباء ـ مراقبة جودة ـ سلامة غذء بمدرسة البنك الأهلى المصرى للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية.

ـ تخصص البتروكيماويات بمدرسة سيدبيك للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات" فنى تكنولوجيا صناعات حيوية ـ فنى صناعات وتسجيلات دوائية ـ فنى مساعد صيدلة" بمدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية التطبيقية.

ـ تخصصات" المجال العقارى ـ الهيكل الإنشائى وأعمال التشطيبات والبنية التحتية وتنسيق الموقع العام ـ المجال الفندقى ـ تشغيل فنادق بمدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا التبريد والتكييف وتكنولوجيا الميكانيكا واللوجيستيات بمدارس العربى للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات شطيبات وصيانة معمارية والتبريد والتكييف والكهرباء والشبكات المتخصصة للمنشآت بمدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية.

 

ـ تخصص ميكاترونيات بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

ـ تخصصات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - البتروكيماويات والكمياء الصناعية – التبريد وتكيف الهواء - تشغيل المعادن - تشكيل ولحام المعادن - سباكة المعادن والمعالجة الحرارية - صيانة ميكانيكية وهيدروليك - اثاث خشبى -إلكترونيات - معدات كهربية – تركيبات كهربية بمدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات بمدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات الكهرباء والميكانيكا بمدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ  الاتمتة الصناعية Automation Industrial وصيانة كهربائية بمدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تكنولوجيا الانتاج الحيواني والداجني وتكنولوجيا الزراعة والري بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصص تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات جارة التجزئة )قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، قسم المبيعات وخدمة العمالء ، قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية بمدرسة بى تك للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات تكنولوجيا الفنون الرقمية والألعاب ـ  تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى

المراقبة والإنذار بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تكنولوجيا إنتاج و تصنيع الألبان بمدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.

 

ـ تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة  وتكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الصوتـ تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير ـ تكنولوجيا تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية ـ تكنولوجيا تفصيل مالبس وأزياء العروض الفنية ـ تكنولوجيا مكياج وتنكر وأقنعة بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ إصلاح وصيانة السيارات بمدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصصات " صيانة وإصلاح السيارات ـ النقل والحافلات  ـ صيانة وإصلاح  السيارات "مركبات خفيفة ( ـ صيانة وإصلاح السيارات " الطلاء" ـ  صيانة واصلاح السيارات "السمكرة" بمدرسة غبور 1 الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصص تكنولوجيا المعلومات والشبكات ـ تشغيل وصيانة معدات الطاقة ـ الصيانة الكهربائية ـ تخصص اللوجيستيات بمدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تخصص اللحام تخصص صيانة المعدات الكهربية والميكانيكية تخصص تجميع وتشطيب السيارات التجارية بمدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ فنى طباعة بمدرسة مدحت السويدى المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تكنولوجيا تصنيع الأثاث بمدرسة أفروإيجبت للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ   تشكيل معادن صناعة الطائرات وهيدروليكا الطائرات وتصنيع دوائر كهربائية للطائرات بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ  فنى  إنتاج صناعات كيماوية وأسمدة فوسفاتية بمدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية.

ـ تقبل مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

ـ توفر فرصة تدريبية كبيرة للطلاب الدارسين بها.

ـ يجب على يزيد عمر المتقدم على 18 عام في 1 أكتوبر من كل عام.

ـ توفر حوافز مادية للطلاب خلال فترة التدريب وأيضا فرص عمل.

ـ يحصل الطالب على شهادة دبلوم 3 سنوات ولديه فرصة الالتحاق بالجامعات التكنولوجية وكليات الهندسة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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