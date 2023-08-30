شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: إعداد دراسة جدوى لمشروع إدارة المخلفات الحيوانية والزراعية فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس وائل رضوان المدير التنفيذى لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لجهاز شئون البيئة، أن الوزارة بصدد إعداد دراسة جدوى مبدئية لمشروع إقامة نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية، بشكل آمن فى منطقة القابوطى بمحافظة بورسعيد، لاستخدامها فى توليد وقود الغاز الحيوى " البيوجاز" والأسمدة العضوية منها، ومعرفة العوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنه، وتحديد حجم المخلفات الحيوانية المتولدة باعتبارها أهم مدخلات المشروع.

وأوضح رضوان فى تصريحات خاصة أنه يتم مناقشة مقترح مقدم من شركة إيطالية لتنفيذ هذا المشروع، فى إطار خطة وزارة البيئة للتوسع فى وحدات البيوجاز، بهدف تحقيق أقصى استفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية، ونشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية فى مصر، مع إزالة كافة المعوقات الفنية ، وتقديم الدعم الفنى لنقل أحدث التكنولوجيات فى مجال الطاقة الحيوية بتنفيذ مشروعات رائدة بشراكات مع جهات عالمية ومحلية، حيث أن مؤسسة الطاقة الحيوية هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح، تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بقرار من مجلس الوزراء يوليو 2015، كما أنها مؤسسة مسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، ويطبق عليها القانون رقم 149 لسنة 2019.

جدير بالذكر أن المهندس وائل رضوان المدير التنفيذى لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لجهاز شئون البيئة وفريق العمل، قد زار موقع المشروع تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ضمن أعمال اللجنة المشكلة لعمل دراسة مبدئية للمشروع.