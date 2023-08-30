شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
-الطماطم بـ 12.5 جنيه.
-البطاطس بـ 14جنيها.
-البصل الأبيض بـ 21.5 جنيه.
-البصل الأحمر بـ 21.5 جنيه.
-الكوسة بـ 16جنيها.
-الجزر بـ 20 جنيها.
-الخيار بـ 18 جنيها.
-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 23 جنيها.
-الفلفل الألوان بـ30 جنيها.
-بامية 50 جنيها.
-الليمون بـ 28.5 جنيه .
-جوافه بـ 33 جنيها.
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الموز البلدى بـ15 جنيها.
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