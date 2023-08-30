شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث القطن: ارتفاع متوسط إنتاجية الفدان من 9 إلى 10 قناطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور وليد يحيى وكيل معهد بحوث القطن، تفاصيل ارتفاع متوسط إنتاجية الفدان من 9 إلى 10 قناطير قطن، قائلا: "هناك مجموعة من الأسباب، حيث أن وزارة الزراعة والمعهد دفعا بمجموعة جديدة من الأصناف مرتفعة الإنتاجية".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلى وجومانا ماهر: "بالإضافة إلى ذلك، هناك التوصيات الفنية الخاصة بهذه الأصناف، حيث يقوم باحثو معهد القطن والإرشاد الزراعى والمزارعين فى المحافظات بعمل حقول إرشادية يتعلم المزارع منها جميع التوصيات الفنية المثلى الخاصة بكل صنف".

وتابع: "هناك شيء ثالث، وهو رغبة المزارعين بتنفيذ التوصيات الفنية كما هى موجودة مع شيكارة البذرة التى يستملها فى أول السنة ويسأل فى كل شيء، ويسأل عن كل شيء حتى فى موجات الحرارة العالية التى كانت موجودة فى الفترة الماضية، مثل التعامل مع النباتات وموعد رش البوتاسيوم وبرنامج المكافحة الذى تقره الوزارة وكيفية الرش الوقائي".

وواصل: "الحكومة أقرت سعر ضمان لمحصول القطن بواقع 5500 جنيه للقنطار فى الوجه البحرى، و4500 جنيه للقنطار فى الوجه القبلى، ويمكن تسمية هذا السعر بأنه سعر استرشادى أو حد الأمان للمزارع".