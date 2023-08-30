شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتعيين الدكتور وليد الزواوى أمينًا لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور قرار رئيس الجمهورية، بتجديد تعيين الدكتور وليد خالد محمد الزواوي أمينًا لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بدرجة نائب رئيس جامعة.

والمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية له دور هام في التنسيق والربط بين المراكز والمعاهد البحثية والعمل على المتابعه وتقييم الأداء تنفيذاً لسياسات الدوله للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا وتحفيزاً للإبتكار، في ظل الثورة المعلوماتية التي جعلت من العالم قرية صغيرة.