لجان من وزارة التموين لمتابعة عروض الأوكازيون الصيفى 2023 ونسبة التخفيضات

القاهرة - سامية سيد - بدء لجان وزارة التموين والتجارة الداخلية بمتابعة آليات العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 والتأكد من جدية عروض تخفيضات الأسعار مع تيسير إجراءات مشاركة المحلات التجارية فى الاوكازيون.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لتيسير مشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الصيفى فى إطار الحرص على توفير المنتجات بأسعار مخفضة، وأيضا العمل على تنشيط حركة المبيعات، كما تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة ومديريات التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق طوال فترة الأوكازيون للتأكد من طرح منتجات جيدة وبالأسعار المعلن عنها.

ووفقا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفى،كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التموين وأخرى بمديريات التموين لمتابعة عمل الأوكازيون كما سيقوم جهاز حماية المستهلك بتلقى شكاوى المستهلكين ضد أى عروض وهمية على غير الحقيقة المعلنة.