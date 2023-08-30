شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الدولى للصحة والسكان والتنمية يبرز الرؤية المستقبلية ويواجه التحديات بأفكار متطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية (PHDC23) الذى تستضيفه مصر فى الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالسكان و الصحة والتنمية.

صرح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن المؤتمر، يركز على الفهم العميق للتحديات والفرص الرئيسية التي تواجه العالم في هذه المجالات مشيداً بالجهود المشتركة التي يبذلها العالم لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف قائلاً : نحن نواجه تحديات متزايدة في مجال الصحة والسكان والتنمية، ولكن بفضل الجهود المشتركة والابتكارات التكنولوجية، نحن قادرون على تحقيق تقدم ملموس,وأضاف أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار والأفضليات في هذه المجالات الحاسمة ومن المتوقع أيضاً أن يكون منصة لإحداث تغيير حقيقي في السياسات العالمية والإستراتيجيات المتعلقة بالصحة والسكان والتنمية .

يذكر أن البرنامج العلمي للمؤتر يتضمن جلســـات تفاعلية وورش عمل وأحداث جانبية بمشـاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بمجال الصحة والسكان والتنمية وذلك في إطار المحاور الآتية:

- الصحة والسكان والتنمية: تكامل وتضافر الجهود؛

- التجارب الرائدة وأفضل الممارسات في الحوكمة الرشيدة؛

- السياسات المتكاملة القائمة على الأدلة من أجل مستقبل أفضل.

- دور منظمات المجتمع المدني لدعم سكان أصحاء من أجل التنمية المستدامة.

- تأثير المتغيرات السكانية على التنمية: التغييرات المناخية - الأمن المائي والغذائي.

- الصحة العامة: ضمان حياة صحية وتحقيق الرفاهه لجميع الأعمار.

- تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية لتحقيق التنمية.

- نهج الصحة الواحدة: تعزيز الصحة العامة وحماية البيئة.

- تمكين المرأة من أجل الرفاهه وصحة أفضل للسكان.

- الصحة النفسية للسكان وتحقيق التنمية.

- التوزيع الديموجرافي: الأثر الاقتصادي – الفرص الضائعة والمكاسب المحتملة.

- الاستثمار من أجل المستقبل: الفرص والإتجاهات

- الاستثمار في البشر.

- التحول الرقمي في قطاع الخدمات الصحية: الذكاء الإصطناعي والبيانات الكبيرة.

- التقنيات الحديثة للتنبؤات السكانية، تعزيز الصحة وتسريع وتيرة التنمية.

وقامت وزارة الصحة و السكان المصرية بالتعاون مع المنظمات الأممية والخبراء وكافة أصحاب المصلحة في إعداد مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية التي تتناول منظور متعدد الابعاد لأهم قضايا السكان والصحة والتنمية علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي ، و التي يلقيها مجموعة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية وكذلك الخبراء في مجالات السكان والصحة والتنمية وعلى رأسهم الوزراء الدوليين والمحليين المعنيين بملفات السكان والصحة والتنمية وخبراء المنظمات الأممية والدولية ورؤساء الجامعات الدولية و الأساتذة الأكاديميين و ممثلي منظمات المجتمع المدني

وقطاع الأعمال والشخصيات الإعلامية البارزة وتهدف جلسات النقاش إلي إيجاد الحلول الإبتكارية لمواجهة مختلف التحديات لتحقيق مختلف سبل التنمية والخروج بتوصيات قابلة للتحقيق وللقياس.

كما يستهدف المؤتمر مشاركة مختلف أصحاب المصلحة و صانعي القرارات في قضايا السكان والصحة والتنمية على المستوي العالمي والإقليمي والوطني , و يستضيف المؤتمر السادة وزراء الصحة والسكان 13 من مختلف دول العالم و14 نائبا عن وزراء، وكذلك السادة سفراءالدول 48 سفير، والمنظمات الأممية والعديد من الهيئات الدولية والمنظمات والمجالس العربية (117 ممثل)، ورؤساء الجامعات الدولية و كوكبة من الأساتذه الأكاديميين الدوليين ، منظمات المجتمع المدني،التحالفات الدولية، ممثلي شركات الأدوية العالمية والمحلية.