شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتجديد الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء عمرو عادل حسني إبراهيم بتجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية له رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية، متمنيًا له كل التوفيق.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 360 لسنة 2023، بتجديد تكليف عمرو عادل على حسنى إبراهيم، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 30/8/2023.

تدرج اللواء عمرو عادل حسني إبراهيم في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019، وخلال ثمانية وعشرون عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة.

وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلى مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئه واستحداث وحدات رقابية جديده لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي.-شارك في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الادارية وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.