شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان الأهلية تطرح برنامج هندسة الروبوتات والميكاترونيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأوضحت الجامعة فى بيان اليوم الأربعاء: "لتحقيق ھذا فإن البرنامج یھدف إلى أن یكون الخریج متميزاً في مجال هندسة الروبوتات والميكاترونيات من خلال دمج التقنيات المتقدمة في مجالات الميكانيكا والإلكترونيات وأجهزة التحكم وإنترنت الأشياء، وتجعله متميزاً في البحث والتصميم وتطوير الروبوتات الذكية وأتمتة العمليات والأجهزة المدمجة والأنظمة المستقلة وأجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم ومراقبة العمليات والقياس في مجموعة واسعة من الصناعات المتقدمة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الهندسية".
كذلك يجعل البرنامج الطالب قادراً على تحديد وصياغة المشكلات المهنية المعقدة والمعاصرة في مجالات الميكانيكا والإلكترونيات باستخدام التقنيات ضمن الأبعاد الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية وحسب احتياج السوق المحلى والعالمي، كذلك يكون الطالب مزوداً بالمعارف والقدرات المستجدة والسعي دائما لتحديث معارفه في التقنيات والأدوات الخاصة بمجال تخصصه، كما يصبح قادراً على تطبيق مبادئ التصميم والتطوير المستدامين في مجال تخصصه، وقادراً على التطوير المستمر والاندفاع الايجابي نحو التعلم مدى الحياة لتطوير حياته ومهاراته المهنية بالتعليم والتدريب العملي، وقادراً على التفاعل المهني والتواصل الفعال مع أعضاء الفريق وعلى العمل مع فرق متعددة التخصصات والاهتمامات في المجتمع والقطاع الصناعي.
وسیكون الخریج من ھذا التخصص مؤھلاً للعمل فى:
1.جميع المجالات الصناعية التي يكون فيها تفاعل وتكامل بين الأنظمة الميكانيكية والإلكترونية والبرمجيات والتحكم.
2.مجالات تصميم وتنفيذ وبرمجة الروبوتات والمنتجات الذكية.
3.مجالات صيانة وإصلاح الروبوتات والمنتجات الذكية.
4.مجالات التحكم الذكية وانترنت الأشياء.
5.مجالات ميكاترونيات الهندسة الطبية (الروبوتات الطبية - تصنيع وتنفيذ وصيانة المعدات الطبية).
6.مجالات ميكاترونيات السيارات.
7.مجالات التصميم الداخلي والاثاث الذكي.
8.استشاري بمكاتب تصميم الروبوتات والمنتجات الذكية والأتمتة.
9.مراكز الابحاث والتطوير للشركات والمصانع.
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