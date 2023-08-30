شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: 80% نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى والغاز الطبيعى بقرية ميت القايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كافأ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رئيس الوحدة المحلية لقرية ميت القايد بمركز ومدينة العياط فوزية سيد علي، حيث قرر منحها مكافأة مالية تعادل شهر من راتبها وذلك لتفانيها في العمل وقيامها بالمهام المكلفة بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع الداخلية والجانبية وكفاءة شبكه الإنارة ومراجعة حركة السيارات والمعدات بالحملة الميكانيكية وأعمال الإصلاح والصيانة إلى جانب موقف الوحدة من حالات مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإشغالات وترشيد استهلاك الكهرباء والإجراءات المتخذة حيال تلك العناصر وسرعة التعامل وحل شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى متابعة نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي بالوحدة المحلية والتي بلغت نسبه إنجازهم 80%.

جاء ذلك عقب التقرير الذى تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من جهاز التفتيش والمتابعة بعد إجراء الرصد والمتابعة الميدانية لكافة قطاعات العمل بالوحدة والتأكد من كفاءتها بما يعكس تقديم خدمات لائقه للمواطنين .

وأكد محافظ الجيزة أن الهدف من منظومة متابعة الأعمال بالوحدات المحلية هو تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وخلق جو تنافسى يضمن فى النهاية إثراء خبرات العاملين بالمحليات وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم إلى جانب متابعة مدى إلتزام المسئولين والعاملين بمهام العمل وبحث أوجه القصور بالأداء لسرعة معالجتها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الأنحاء.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أنه يتم متابعة حالة النظافة بالشوارع بكافة قطاعات المحافظة بشكل يومى وآداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دورى لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن فى منظومة العمل .

وجاءت أبرز الجهود التى نفذتها الوحدة المحلية بميت القايد رفع كفاءة وتطوير المدخل الرئيسى لقري المقاطفية ومنشاة أبو العباس وكفر بركات وتشجير طرق مصر أسيوط الزراعي نطاق الوحدة ومداخل القري الطرق الواصله بين القري وتنفيذ إزالة لمخالفات البناء بنسبة 100% والسعي نحو تطبيق الجمع السكني للمخلفات بنسبه مرتفعة وكفاءة الإنارة بالوحدة مع الالتزام بترشيد الاستهلاك.