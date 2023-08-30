شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 15جنيها وعيار 21 يهبط إلى 2210 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر



أسعار الذهب اليوم: القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم الأربعاء هبوط 15 جنيها قبل قليل، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2210 جنيهات للجرام، مع استمرار صعود سعر الذهب في البورصة العالمية إلى مستوى 1936 دولارا.أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2526 جنيها. عيار 24 يسجل 2526 جنيها. عيار 21 يسجل 2210 جنيهات. عيار 18 يسجل 1894 جنيها . الجنيه الذهب 17680 جنيها.

أسعار الذهب عالمياً

اكتسبت أسعار الذهب الدعم منذ تخطيها المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة بالإضافة إلى كسر منطقة المقاومة عند 1907 – 1910 دولار للأونصة، مما دفع العديد من المستثمرين إلى إغلاق مراكز البيع الأمر الذي زاد من مكاسب الذهب.

وفي الوقت نفسه تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية من أعلى مستوياته في 3 أشهر في ظل التشبع الحالي في الشراء، حيث انخفض مؤشر الدولار منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.1%، الأمر الذي ساعد الذهب على التعافي.

وأيضاً انخفضت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.1% لتسجل أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 4.175% لتظل بعيدة عن أعلى مستوى سجلته منذ 15 عام خلال الأسبوع الماضي عند 4.362%.

وتراجع عوائد السندات تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه وتساعد الأسعار على الارتفاع، بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار الأمريكي الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الذهب ليعطيه دفعة أخرى للارتفاع، وفق تحليل جولد بيليون.