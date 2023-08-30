شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة مصرية سويدية عن دور مجلة "نور" فى حماية الأطفال من الأيديولوجيات المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح البحث أن العالم العربي والإسلامي شهد موجات متصاعدة من الأصولية الدينية والإرهاب خلال العقد الأخير، وقد دفع ذلك المؤسسات الثقافية العربية والإسلامية إلى التركيز على طرق لحماية الشباب من السقوط في شباك الجماعات المتطرفة، لذا أصدرت مؤسسة الأزهر الشريف، التي يعتبرونها المؤسسة الكبرى والأكثر اعتدالا في العالم الإسلامي، مجلة "نور" للأطفال من سن 8 - 18 عاما في نهاية عام 2015، بهدف تزويد الشباب المصري والعربي بأمثلة إيجابية ونصائح لمواجهة التطرف الديني.
وتقدمت الباحثة نفيسة السعيد بهذه الورقة البحثية، خلال البحث، بالشكر لمؤسسة الأزهر الشريف وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على حرصها على بناء الهوية الوطنية والثقافية للأطفال المصريين، ولكل فريق العمل بالمجلة على الجهد المميز المبذول من أجل انتاج هذا العمل الذي تمت ترجمة قيمته على صفحات هذا البحث.
كما أثنت الباحثة الدكتورة نفيسة السعيد على جهود الدكتورة نهى عباس، رئيس التحرير ومحرر سلسلة نور وبوابة التاريخ، وعبد المنعم حسين، نائب رئيس التحرير ومحرر باب طاقة نور، وسامح الزهار، محرر باب آثار وأسرار، ومحمود قاسم، محرر باب تاريخ الحضارات، ونجاح عامر – أسماء عمارة – حمد الله الصفتي – عبد الجواد الحمزاوي، المسئولين عن تحرير أبواب قصص الأنبياء – السيرة النبوية – من القصص القرآني، وكل فريق العمل من الكتاب والمحررين بالمجلة.
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