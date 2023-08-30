شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ تسجيل بيانات المكلفين بأداء الخدمة العامة من خريجى الجامعات 3 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى تكليف الدفعة "101"من خريجى الجامعات والمعاهد العليا ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة، لمدة عام اعتباراً من بداية شهر اكتوبر 2023 على أن يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم 3 سبتمبر المقبل.

ويتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، فالإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية.

مجالات التكليف في المشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج وعي وفرصة و تكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية ولا أمية مع تكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعى ، والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.