شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تعاون مكثف بين بحوث الصحراء ومحافظة شمال سيناء لدمج أبنائها فى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اليوم وفدا علميا من مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك في إطار خطة الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة .

وخلال اللقاء أكد "محافظ شمال سيناء' أن القيادة السياسية في الوقت الحالي تولي كل إهتمامها للتنمية الشاملة في سيناء مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة من الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة لخدمة هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.

من جانبه أوضح الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة.

وأضاف" زغلول" أن هذا البرنامج يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة الوزارة والمركز، وإقامة وتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة القائمة على الموارد البيئية المحلية لتحقيق التنمية الزراعية على أرض سيناء.

وفي سياق متصل قال الدكتور حسام عبد العال رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة أن اللقاء تناول سبل تنفيذ الأنشطة التطبيقية لدعم أهالي القرى العائدة بالشيخ زويد ورفح خلال الأيام المقبلة، والوقوف على أهم المشكلات المتعلقة بالتنمية الزراعية بتلك المنطقة ووضع حلول عملية للتغلب عليها فضلا عن بعض الأنشطة الأخرى التي تستهدف الشباب والمرأة البدوية.

وفي نهاية اللقاء أثنى محافظ شمال سيناء على ما تقوم به وزارة الزراعة من جهود في سبيل خدمة المزارع السيناوي معربا عن تقديره للدور الهام الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء في دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة مؤكدا تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون بين المركز والمحافظة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة على أرض سيناء.