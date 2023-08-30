شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تتفقد جاهزية مدرسة سميرة موسى بمساكن روضة أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، يرافقها أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، مدرسة سميرة موسى للتعليم الأساسي بمساكن روضة أكتوبر، للوقوف على التجهيزات الجارية لتأهيل الفصول ورفع كفاءتها وخطه الصيانات لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالعملية التعليمية بنطاق المحافظة لمتابعة الإجراءات المتخذة لتأهيل وبحث احتياجات المدارس والإدارات التعليمية استعداداً للعام الدراسى الجديد.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن التجهيزات تأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات التعليمية ورفع كفاءة المدارس تنفيذاً للتوجيهات الصادرة بشأن توفير سبل العيش الكريم للمواطنين والإرتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة لهم و على رأسها التعليم.