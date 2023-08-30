البابا تواضروس الثانى يكلف الأنبا مرقس بإدارة شئون دير الأنبا برسوم العريان

وجاء ذلك القرار نظراً لما يعانيه الأنبا بيسنتى من مرض وعدم قدرته على إدارة شؤون الدير والإيبارشية وفق بيان الكنيسة.

محمد يوسف

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