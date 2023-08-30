شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء قرار عمل الموظفين من المنزل يوم الأحد "أون لاين".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ"أون لاين" من المنزل، على أن يتم العودة للعمل بالنظام العادى بداية من شهر سبتمبر 2023.

- وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على انتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل

-تتم العودة للعمل بالنظام العادى بداية من شهر سبتمبر 2023