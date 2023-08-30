شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تعلن انتهاء قرار عمل الموظفين من المنزل يوم الأحد "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل، على أن يتم العودة للعمل بالنظام العادى بداية من شهر سبتمبر 2023.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء.

الرئيس السيسى لوفد الكونجرس: ملتزمون بالتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً موسعاً رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، يضم السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل، طال تأثيرها العديد من دول العالم.

الحكومة تمنح "سامسونج" رخصة ذهبية لإقامة مصنع "محمول" فى بنى سويف

وافق مجلس الوزراء على منح شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر- ش.م.م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمول على مساحة 6000 م2، بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، مدينة الواسطي، محافظة بني سويف.

وتلتزم الشركة بإنهاء المرحلة الأولى وبدء الإنتاج فى النصف الثاني من عام 2024، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل تاريخ 31/12/2025، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 768 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025.

الخارجية: مصر تتابع باهتمام تطورات وضع الجابون وتدعو الجالية لتوخى الحذر

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع باهتمام التطورات المتلاحقة التي تشهدها دولة الجابون الشقيقة، وتدعو جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظًا على أمن واستقرار وسلامة البلاد.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية أعضاء الجالية المصرية المتواجدين في الجابون إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب مناطق التوتر الأمنى، واستمرار التواصل مع السفارة المصرية لضمان سلامتهم، معرباً عن تطلع مصر لعودة الاستقرار إلى الجابون في أسرع وقت والحفاظ على سلامة الشعب الجابوني الشقيق.

طقس شديد الحرارة غدًا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة والمحسوسة 39

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تقارير: وفد من اتحاد جدة فى ليفربول لحسم صفقة محمد صلاح

تشير العديد من التقارير الصحفية اليوم الأربعاء، إلى زيادة جهود نادى اتحاد جدة السعودي للفوز بصفقة النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى قبل غلق باب القيد فى الانتقالات الصيفية الجارية.

صفقة محمد صلاح

ووفقًا للصحفي رودي جاليتي بشبكة "Sport Italia" الإيطالية عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" فإن اتحاد جدة أرسل وفدًا مهمًا إلى مدينة "ليفربول" من أجل إقناع النادي الإنجليزي ومدربه الألمانى يورجن كلوب، بالموافقة على رحيل محمد صلاح.

وأضاف جاليتي :" نادي اتحاد جدة قرر زيادة العرض المقدم إلى ليفربول من أجل ضم محمد صلاح إلى أكثر مقابل 100 مليون دولار".

ويتبقي في موسم انتقالات الدوري السعودي 9 أيام فقط على غلقه،بينما يتبقي يومان فقط على غلق القيد في الدروي الإنجليزي المحد له 1 سبتمبر.

مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من القاهرة إلى بورسودان

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من مدينة القاهرة إلى مدينة بورسودان اعتبارا من أول شهر سبتمبر القادم وبواقع رحلة واحدة يوميا.

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء وحدة "بريكس" بالمجلس لبحث ملفات التعاون مع التجمع

عُقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وما تم التأكيد عليه خلال هذا اللقاء المهم من روابط أخوية وعلاقات تاريخية تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، والتأكيد أيضا على موقف مصر الراسخ تجاه ما يواجهه السودان الشقيق من ظرف دقيق خلال هذه المرحلة، وذلك بما يدعم أمنه واستقراره، ويحقق تطلعات أبناء شعبه.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجولة التفقدية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأكاديمية العسكرية المصرية، والعديد من الرسائل المهمة التي أكد عليها سيادته خلال لقائه الطلاب.

السكة الحديد: إتاحة اشتراكات القطارات للطلبة مع بداية العام الدراسى

أكدت هيئة السكة الحديد أنه سيتم فتح باب الاشتراكات للطلبة مع بداية العام الدراسى الجديد، مؤكدة أن تخفيضات الاشتراكات كبيرة ويتم دفع اسعار رمزية للاشتراك، وتصل مدته لـ 9 أشهر مدة العام الدراسى بفترة الامتحانات.

ويتم إتاحة استخراج الاشتراكات على قطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية ) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، ويتم الاشتراك من خلال التوجه الى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية .

شعبة الدواجن: أسعار الدواجن تنخفض 5جنيهات لتسجل 65 جنيها للمستهلكين

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، تراجع أسعار الدواجن عند مستوي 55 جنيها تسليم أرض المزرعة مقابل 60 جنيها قبل أسبوع، لتبلغ قيمة الهبوط 5 جنيهات وهو ما انعكس على أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلكين لتسجل 65 جنيها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سوق الدواجن يشهد استقرارا ملحوظا بالتزامن مع توفير الحكومة للكميات المطلوبة من الأعلاف للمزارع الداجنة مما انعكس على الأسواق لتسجل تراجعات ملحوظة في الربع الثاني من 2023.