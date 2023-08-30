شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة أمريكية بجهود التنمية الشاملة فى مصر.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " إشادة أمريكية بجهود التنمية الشاملة فى مصر.. الرئيس السيسى يستقبل وفدا موسعا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بالكونجرس الأمريكى.. ويؤكد موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.. ودفع الجهود الدولية لضمان حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة.

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