شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق مكافحة الإدمان: نسبة التعاطى فى مصر انخفضت لـ 5.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن نسبة التعاطي في مصر تقدر بـ5.9%، وهذه النسبة تعني أننا متماشيين مع المعدلات العالمية، بينما نسب الإدمان كانت 3.3% في عام 2014 وحاليا 2.4%.

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، خلال حوار ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن نسبة الـ2.4% لحالات الإدمان في الشريحة العمرية من 15 إلى 60 سنة، موضحا أنهم دائما ما يجرون مسوح قومية بشكل مستمر والأمم المتحدة تنسق مع الدول على بعد الاستثمارات والمسوح لقياس التعاطي والإدمان.

وأشار عمرو عثمان إلى أن 58% من المدمنين مقيمين مع الوالدين وهذا يدل على تراجع دور الأسرة واختفاء دور الوقاية والمتابعة، كما أكد أن هناك انخفاض نسبي في معدلات التعاطي ما بين الأطفال.