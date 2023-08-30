شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكرى فى الجابون: تعيين الجنرال أوليجى زعيما للمرحلة الانتقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس العسكرى فى الجابون، اليوم الأربعاء، تعيين الجنرال بريس أوليجي نجيما زعيما للمرحلة الانتقالية، بحسب ما نقلته قناة الحرة الأمريكية.

إلى ذلك، صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع باهتمام التطورات المتلاحقة التي تشهدها دولة الجابون الشقيقة، وتدعو جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظًا على أمن واستقرار وسلامة البلاد.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية أعضاء الجالية المصرية المتواجدين في الجابون إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب مناطق التوتر الأمنى، واستمرار التواصل مع السفارة المصرية لضمان سلامتهم، معرباً عن تطلع مصر لعودة الاستقرار إلى الجابون في أسرع وقت والحفاظ على سلامة الشعب الجابوني الشقيق.

فيما، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدين التطورات الأخيرة التى تشهدها الجابون بعد اعلان مجموعة من كبار ضباط الجيش فى الجابون استيلاءها على السلطة بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس على بونجو بولاية ثالثة.

وقال فيران في مؤتمر صحفي، إن فرنسا "تدين الانقلاب العسكري الجاري" في الجابون، وتأمل "احترام نتائج الانتخابات".

وفى السياق ذاته، أوصت سفارة فرنسا في ليبرفيل عاصمة الجابون، المواطنين الفرنسيين بالبقاء في منازلهم بسبب الأحداث الجارية.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، "ننصح مواطنينا في الجابون بالبقاء في منازلهم ومتابعة الوضع والالتزام بالتعليمات الأمنية التي أصدرتها السفارة".

وقامت السفارة بتخصيص رقم للرعايا الفرنسيين في البلاد للاتصال في حالات الطوارئ.