شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: القمر الأزرق ظاهرة تحدث كل عامين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن القمر الأزرق ظاهرة تحدث كل عامين ونصف، ولا يعنى أن لونه أزرق فليس له علاقة باللون الأزرق.

وأضاف رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، خلال برنامج "كل الزوايا" المذاع على قناة ON تقديم الإعلامية سارة حازم طه، أن القمر الأزرق يعنى ثاني بدر في نفس الشهر الميلادى، خاصة أن شهر أغسطس شهد بدر في الأول من أغسطس والثاني سيكون ليلة غدا.

ولفت رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن العالم سماه القمر الأزرق ولكن ليس له علاقة باللون الأزرق، وأي بدر يكون له تأثير خاصة أن القمر يدور حول الأرض، وغدا سيكون قمر عملاق وسيكون في أقرب نقطة للقمر في الأرض.