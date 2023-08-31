شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": لدينا اكتفاء ذاتى للعديد من السلع الزراعية وفائض للتصدير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أضاف على عبد المحسن، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، مع الإعلامية خلود زهران، أن قطاع الزراعة مسئول عن توفير الغذاء والكساء للمواطنين، والحمد لله لدينا اكتفاء ذاتى من العديد من السلع الزراعية والعشرات من محاصيل الخضر والفاكهة، وفائض يتم تصديره للخارج.
تابع على عبد المحسن، لدينا اكتفاء ذاتى أيضا من الذرة الرفيعة والألبان الطازجة وبيض المائدة، و90% من نسبة الإكتفاء الذاتى من الأسماك نتيجة الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة فى الفترة الأخيرة.
ولفت إلى أن الرئيس السيسى وجه بزيادة المخزونات الاستراتيجية للسلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر، والحمد لله لدينا حد أدنى 6 أشهر من السلع الغذائية وبعض السلع لمدة عام نتيجة التوسع الأفقى للمشروعات.
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