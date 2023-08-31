شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية والجيوفيزيقية: اليوم وغدا وبعد غد نرى البدر العملاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحث الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن القمر الأزرق العملاق، قائلا:" الظاهرة متكررة وليست نادرة، والقمر يقوم بعمل دورة حول الأرض فى مسار شبه بيضاوى وهناك أوقات يكون فيها قريب من الأرض تسمى منطقة الحضيض متوسطة بحوالى 340 ألف كم، وأبعد نقطة متوسطها 360 ألف كم تسمى الأوج.

وأضاف جاد القاضى، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، عندما يأتى القمر فى منطقة الحضيض يظهر لمن يرصده بالعين انه كبير نسبيا لكن حجمه واحد لم يتغير، وعندما يكون فى طور البدر تكون نسبة إضاءته 100%.

تابع جاد القاضى، اليوم وغدا وبعد غد نرى البدر مكتمل وهو البدر العملاق، والظاهرة تتكرر لأن مدار القمر بيضاوى وهى مرتين فى العام، موضحا أن مسمياته أزرق أو قمر الفراولة أو الوردى أطلقها عليه القدماء المصريين أو فى أمريكا، ولكن القمر لونه واحد وهو الأبيض أو رمادى نتيجة إنعكاس الشمس عليه.

ولفت جاد القاضى إلى أنه من بعد غروب شمس اليوم وغدا وبعد غدا نرى البدر حتى شروق شمس ثانى يوم أو غروب القمر، موضحا أن الشهرين الماضيين والحالى والقادم هو وقت قرب القمر من الأرض ونسميه القمر العملاق، وهى ظاهرة فلكية جميلة ندعو الجميع لتصويرها.