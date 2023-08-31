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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستشعار تعلن عن إطلاق القمر الصناعى "NEOSat-1" خلال عامين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تامر مكى القائم بعمل رئيس شعبة علوم الفضاء والدراسات الاستراتيجية فى الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والتي كشففها في عدة نقاط مختلفة نوضحها في الأتى:
جار العمل على تصميم وتصنيع قمر صناعى للأغراض الزراعية والبحثية (NEOSat-1)
القمر يزن 10-12 كجم ومن المقرر إطلاقه خلال عامين
سيتم استحداث بعض التكنولوجيات الجديدة فى كل من أنظمة القمر منها:
• نظام حاصل على دعم دولى للتحكم والملاحة والتوجيه الخاص بالقمر
• جارى تطوير هذا النظام أيضا باستخدام الذكاء الصناعى
• سيتم استخدام النانو تكنولوجى فى تصنيع العوازل الشعاعية والحرارية للقمر
• تصميم وتصنيع هوائى إلى جانب الحاسب المحمول على متن القمر
إنفوجراف
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