شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستشعار تعلن عن إطلاق القمر الصناعى "NEOSat-1" خلال عامين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تامر مكى القائم بعمل رئيس شعبة علوم الفضاء والدراسات الاستراتيجية فى الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والتي كشففها في عدة نقاط مختلفة نوضحها في الأتى: جار العمل على تصميم وتصنيع قمر صناعى للأغراض الزراعية والبحثية (NEOSat-1) القمر يزن 10-12 كجم ومن المقرر إطلاقه خلال عامين سيتم استحداث بعض التكنولوجيات الجديدة فى كل من أنظمة القمر منها: • نظام حاصل على دعم دولى للتحكم والملاحة والتوجيه الخاص بالقمر • جارى تطوير هذا النظام أيضا باستخدام الذكاء الصناعى • سيتم استخدام النانو تكنولوجى فى تصنيع العوازل الشعاعية والحرارية للقمر • تصميم وتصنيع هوائى إلى جانب الحاسب المحمول على متن القمر

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