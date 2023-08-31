شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار أمير يعقوب: الإرهابيون هاجموا القضاة فى العريش برصاص محرم دوليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أمير يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة، إن الإرهابيين الذين هاجموا القضاة في فندق بالعريش في 2015 كانوا يتعمدون إطلاق الرصاص لقتل القضاة أو إصابتهم في أماكن قاتلة لا يمكن النجاة منها.

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه ما زال يعاني حتى الآن من شظايا الطلقات التي ضربه بها الإرهابيين، وهي من الرصاص المحرم دوليا الذي ينفجر داخل الجسد.

وأوضح أنه وجد الشهيد حماد بجواره، فقبل يده واستشهد، ونقل إلى مستشفى العريش، وأخبروه بنبأ استشهاد زميله، وخيره الطبيب للمكان الذي يحب أن ينتقل إليه بعد إسعافه، وحمد الله أن الإصابة جرحت الشريان ولم تقطعه، ووصل إلى المركز الطبي العالمي في الإٍسماعيلية.