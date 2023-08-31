شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تعليم الكبار تحتفل باليوم العالمى لمحو الأمية 7 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور محمد ناصف ــــ رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، احتفالية اليوم العالمى لمحو الأمية لعام 2023 تحت عنوان "تعليم القراءة والكتابة كمدخل لبناء المجتمعات السلمية"، 7 سبتمبر.

وأوضحت أنه يُعد تعليم الكبار أحد الأدوات والمفاتيح الرئيسة داخل المجتمع، لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما أن التحرر من الأمية يقضى على الجهل والفقر والمرض والبطالة وتحقيق التمكين الاقتصادى، والاجتماعى، والصحى والأمنى والسياسي.

ويهدف اليوم العالمى هذا العام إلى التركيز على دور المعلمين وتغيير ممارسات التدريس فى ظل التكنولوجيا التى أصبحت توفر الوقت والجهد والتكاليف وتكسب عملية التعلم المتعة وتجعلها شيقة، وتحديد الاستراتيجيات المستقبلية والحديثة للحد من هذه المشكلة، وتبادل الخبرات والتجارب العالمية والممارسات الناجحة وتسليط الضوء على مهارات القراءة والكتابة وتشجيع الدارسين الكبار على تطويرها، بعد أن تم إغلاق الكثير من فصول الدراسة حول العالم فى أثناء جائحة كورونا والتى سوف يكون لها تداعيات مستقبلية على تزايد معدلات الأمية، وحث منظمات المجتمع المدنى على التبرع بالمال والجهد لمحاربة الأمية.