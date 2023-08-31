شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم العالى" تحذر الطلاب من الالتحاق بالكيانات الوهمية وتشكل لجانا لرصدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع بدء أعمال المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023، حذرت وزارة التعليم العالى الطلاب من الانضمام للكيانات الوهمية التى تدعى وتوهم الطلاب بإعطائهم شهادات معتمدة فى حين أنها تمارس العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضحت وزارة التعليم العالى أنه تم تشكيل لجان رصد للأنشطة الدعائية للكيانات الوهمية بكافة وسائل النشر، وأن إعلان قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة داخل جمهورية مصر العربية، يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدة تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حملاتها خلال هذه الفترة؛ لضبط أي كيانات وهمية تدعى كذبًا أنها مُعتمدة.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بإعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة، وذلك تزامنًا مع بدء أعمال المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023.

وأكد السيد عطا، المُشرف العام على مكتب التنسيق ورئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن لجان الضبطية القضائية تُكثف عملها خلال الفترة الحالية، لمُداهمة أية كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها مُعتمدة، أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي لممارسة أنشطة تعليمية؛ وذلك حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور.