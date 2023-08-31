شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستخدم حق "الفيتو" ضد مشروع قرار تمديد العقوبات على مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدمت روسيا، حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بتمديد العقوبات المفروضة على مالي، لعام آخر حتى 31 أغسطس 2024.



جاء التصويت النهائي بأغلبية 13 صوتا مقابل صوت واحد مع امتناع الصين عن التصويت.



وأوردت وكالة الأنباء (سبوتنيك) الروسية أن مشروع القرار كان ينص على تمديد نظام العقوبات، الذي بدأ العمل به عام 2017 لمدة عام حتى 31 أغسطس 2024، كما حدث في مرات سابقة.



كما كان يقترح مشروع القرار تمديد عمل مجموعة الخبراء التابعة للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى 30 سبتمبر 2024، والتي تراقب كيفية تنفيذ العقوبات، وتحدد أيضًا الأشخاص الذين سيتم إدراجهم في قائمة العقوبات.



وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على أولئك الذين حددهم فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أنهم يعيقون تنفيذ اتفاق السلام لعام 2015.