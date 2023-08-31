شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة.. استمرار تسجيل الرغبات بحد أدنى 50% أدبى وعلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة للتنسيق، تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك بالنسبة للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وبلغ العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية 83863 طالبا، وحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%، وبالنسبة للشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50% بإجمالى عدد طلاب 50983 طالبا، بإجمالى عدد طلاب المرحلة 134846 طالبا.

وأوضح مكتب التنسيق أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.