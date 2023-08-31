شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تجدد خط مياه شرب يعمل منذ 45 عاما فى شارع عبد الحميد بدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة القاهرة من خلال شركة مياه الشرب بالقاهرة، أعمال إحلال وتجديد خط مياه 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوى، يعمل منذ 45 عاما، حيث يتم تنفيذ الأعمال دون تعطيل للمرور، كما سيتم الانتهاء منه خلال 10 أيام وسيتم إعادة رصف الطريق مرة أخرى.

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تقوم بأعمال الإحلال وتجديد لخط 1200 مم، بشارع عبد الحميد بدوى أمام سور الكلية الحربية، وذلك دون تعطيل لحركة المرور وبأعلى جودة وطبقا للمواصفات الفنية العالمية نظرا لأهمية الخط والمناطق التى يخدمها.

وبدوره أوضح المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة، إلى أهمية الانتهاء من جميع الأعمال التى تتم بالخطوط الكبيرة بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المسئولة لضمان تقديم واستمرار افضل خدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى أعمال الإحلال والتجديد بخط مياه 1200 مم، أمام سور الكلية الحربية بطول 1300 متر كمرحلة أولى بشارع عبد الحميد بدوى، والذى يخدم مليون و500 ألف نسمة بمناطق مساكن شيراتون والملتقى العربى وبعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر وبعض المناطق الآخرى والذى تم انشاؤه منذ أكثر من 45 عاما وتعرض للكسر أكثر من مرة نظرا لتهالكه وكان له تأثير كبير على حركة المرور والمناطق التى يخدمها.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بشركة مياه الشرب بالقاهرة قامت بوضع خطة عمل متميزة من خلال إنشاء ممر كامل بالشارع لعمل الشركات المنفذة دون تأثر حركة المرور نظرا لأهمية المكان الذى يربط العديد من المناطق والمحاور الرئيسية وسيتم الانتهاء من المشروع خلال 10 أيام طبقا للجدول الزمنى المحدد.

وأوضح محافظ القاهرة، أنه تم تكليف شركتين للعمل بالخط لسرعة الانتهاء منه ويتم متابعتهم من خلال قطاع المشروعات بالشركة ورفع المخلفات بشكل فورى وسيتم إعادة الشيء لأصله للمناطق التى تم الانتهاء منها واعادة الرصف مرة اخرى، مؤكدا على أنه هناك خطة كاملة من شركة مياه الشرب القاهرة للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للخطوط الكبيرة والتى تخدم العديد من المناطق ويتم تطوير الشبكات الداخلية لمعظم المناطق التى تخدمها الخطوط الجديدة.