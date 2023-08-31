شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح المرور لتجنب النوم أثناء القيادة أبرزها فتح النوافذ بدلا من التكييف والان مع تفاصيل الخبر
- الحصول على قسط كاف من النوم قبل قيادة السيارة.
- التوقف عن قيادة السيارة عند الشعور بالنعاس، وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة أو خارجها.
- فتح نوافذ السيارة واستنشاق الهواء الطبيعي بدلا من تشغيل التكييف.
- تجنب العقاقير التي تسبب النعاس، كمضادات الحساسية ومسكنات الألم.
- الحرص على تناول الوجبات الخفيفة قبل قيادة السيارة، بدلا من الدسمة التى تزيد من الرغبة بالنوم.
- يفضل بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظاً لمؤانسته وحضّه على الاستراحة في حال ظهور علامات التعب عليه.
- تشغيل الراديو والانتباه إلى الأخبار أو أحد البرامج.
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