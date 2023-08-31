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77 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات الدعاية لسياحة اليخوت في مصر

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة اليخوت في مصر، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة اليخوت في مصر.

وايد 77% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة اليخوت في مصر، بينما عارض 23% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة اليخوت في مصر.


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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