شكرا لقرائتكم خبر عن 77 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات الدعاية لسياحة اليخوت في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة اليخوت في مصر، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة اليخوت في مصر. وايد 77% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة اليخوت في مصر، بينما عارض 23% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لسياحة اليخوت في مصر.



يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز