شكرا لقرائتكم خبر عن تربية حلوان تطرح برنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية للمدارس الدولية واللغات والان مع تفاصيل الخبر
ويهدف البرنامج إلى إعداد معلم لغة إنجليزية متميز؛ باحث، مبدع، ومفكر، ومتمكن من المعرفة في مجال تخصصه، متقن لمهارات اللغة الإنجليزية، قادراً على تدريس اللغة الإنجليزية بالمدارس الدولية واللغات بما يواكب التطورات الحديثة في المجال التعليمي والتربوي.
ويقبل البرنامج الطلاب خريجي المدارس الثانوية الحكومية، والرسمية للغات، واللغات الخاصة دارسي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى أو ثانية، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدون من جميع الدول طبقاً للقواعد التي ينظمها المجلس الأعلى للجامعات، تكون الدراسة وفقا لنظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة معتمدة على مدار (4) مستويات دراسية، (ثمانى فصول دراسية).
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