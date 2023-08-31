شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى عبد الصادق مستشارًا قانونيًا للمجلس الأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالتهنئة للدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لاختياره مستشارًا قانونيًا للمجلس الأعلى للجامعات لمدة عام اعتبارًا من 26 أغسطس 2023، متمنيا له كل التوفيق والنجاح وأن يواصل إنجازاته البارزة والمعهودة في كل منصب وقطاع تولاه.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، شغل منصب المستشار القانوني لوزارة الدولة لشئون مجلس الشورى، ثم المستشار القانوني لوزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية منذ عام 2003 وحتى عام 2008، وهو محكم معتمد لدى العديد من هيئات التحكيم الوطنية والدولية. كما تولى منصب مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، ورئيس لجنة أملاك جامعة القاهرة، ونائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع والبيئة.