شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: رفع كفاءة البنية التحتية هدفه التحول لجامعة صديقة للبيئة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم الانتهاء من وضع البرنامج الزمني لأنشطة وفاعليات الأسبوع وشهد الأسبوع الحالي انطلاق شعلة شباب الجامعات في عدد من الجامعات المصرية وهي أسيوط والمنيا والزقازيق وقناة السويس، ومن المقرر انطلاقها 4 سبتمبر في جامعة القاهرة، و5 سبتمبر في المنوفية والمنصورة، و6 سبتمبر في كفر الشيخ، كما تستضيف كليات جامعة حلوان الشعلة للترويج للأسبوع وزيادة الوعي به.
وتم خلال اللقاء استعراض البرنامج الزمني لأسبوع شباب الجامعات بدء من استقبال الوفود والندوات والأنشطة المنعقدة والمسابقات والحفلات والمعارض والرحلات وورش العمل، وبرنامج حفل الافتتاح يوم السبت 9 سبتمبر 2023، وحفل الختام المنعقد الأربعاء 13 سبتمبر 2023.
هذا وقد تم عرض مساهمات كلية الاقتصاد المنزلي وكلية الفنون التطبيقية في تصنيع احتياجات الجامعة خلال أسبوع شباب الجامعات من ملابس ومفروشات وشنط وهدايا تذكارية ودروع وميداليات.
كما تم استعراض آخر ما تم من أعمال الصيانة ورفع كفاءة الملاعب المفتوحة والمنشآت، الصالة المغطاة، المضمار، واستكمال الأدوات اللازمة، هذا بالإضافة إلي عرض مؤشرات الأداء الخاصة بأعمال الصيانة للكهرباء والنجارة والزجاج والالوميتال والمحارة والدهانات والسباكة والحدادة والسخانات، البوتاجازات والكولديرات بمباني المدن الجامعية (مبني 1 ، 3، 5 ، 9 ) التي تستقبل الطلاب من كل الجامعات ضيوف جامعة حلوان.
عقدت فعاليات الاجتماع بحضور الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجي، الدكتور عماد أبو الدهب نواب رئيس الجامعة، الدكتور أشرف رضا، الدكتور أحمد فاروق ، الدكتور اشرف عبد العزيز مستشاري رئيس الجامعة، ورؤساء اللجان من عمداء الكليات وامين عام الجامعة والامناء المساعدين، ومسئولي الانشطة من رعاية الشباب بالجامعة.
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