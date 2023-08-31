شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال إنشاء محطة مترو المريوطية بالخط الرابع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الهيئة القومية للأنفاق محطة مترو المريوطية بشارع الهرم، ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذى يبلغ طوله 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة.

ويتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، وستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

ويخدم هذا الخط المنطقة الاثرية بالجيزة المتحف المصرى الكبير، ويمر بطول شارع الهرم من بدايته لنهايته، ليخدم قطاع كبير من المواطنين.