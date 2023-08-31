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اعرف خطوات تحميك من حوادث الطرق أثناء قضاء المصايف.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث المرورية خلال رحلات المواطنين والمصطفين عبر الطرق الساحلية، خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت الوصايا ما يلى:

 

 

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

 

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

 

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

 

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

 

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

 

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

 

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

 

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

 

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

 

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

 


 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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