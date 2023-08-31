شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات الفنية.. خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر
• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg ثم إلي صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي :
1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية .
2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية) .
• ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب
• تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.
• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار
• عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني
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