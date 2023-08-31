شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات الفنية.. خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ موقع التنسيق الالكترونى إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية للتسجيل بموقع التنسيق الإلكترونى لحجز اختبارات القدرات بالنسبة الكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك وفيما يلى خطوات تسجيل الرغبات

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg ثم إلي صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي :

1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية .

2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية) .

• ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب

• تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار

• عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني