شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تكلفة محطة قطارات الصعيد 3.5 مليار جنيه وافتتاحها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، أن اعمال التطوير التى شهدتها السكة الحديد زادت من عدد القطارات التى تدخل محطة مصر برمسيس، والمحطة لن تستوعب عدد القطارات، فكان لابد من محطة بديلة وهى محطة قطارات الصعيد ببشتيل، وهى محطة ذكية كلها تدار إلكترونيا، تخدم قطاع كبير من الركاب والمواطنين.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، خلال جولته بمحطة قطارات الصعيد، أن المحطة أنشئت بتمويل ذاتى من السكة الحديد، وتنفذها إحدى شركات الاستثمار التابعة للسكة الحديد، مشيرا الى ان المحطة غيرت واجهة المنطقة بالكامل.

وأضاف أن تكلفة إنشاء المحطة 3.5 مليار جنيه من ميزانية السكة الحديد، وسيتم افتتاحها خلال أيام، وتخدم ركاب الصعيد وخط المناشى، مشيرا الى ان القطارات الممتدة من الوجه البحرى للقبلى والعكس ستمر بمحطة القاهرة - محطة مصر.

ويجرى الآن الانتهاء من تشطيبات واجهات المحطة وكذلك تشطيب الأرصفة، والطابق الأول بالمحطة وتركيب سلالم المول التجارى، ويقام مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 والذي يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن ادارية ‏بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطه ‏.

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي للمحطة والذي يبلغ ارتفاعه 40مترا، بالإضافة إلى الدورين الاول والثاني للمحطة والذي يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية .

وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و (4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالاضافة الى سكك حوش المحطة و ترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاحا.

كما تضم المحطة ورشة صيانة عربات القطارات والتي تشمل 12 سكة بالاضافة الى ورشة صيانة الجرارات والتي تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مباني ( محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات -مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق .