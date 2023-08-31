شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من نزيف الأنف خلال ارتفاع درجات الحرارة ؟.. الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث نزيف الأنف بشكل كبير فى الصيف مع الارتفاع الشديد فى درجة الحرارة، حيث يعانى بعض الأشخاص أحيانا من نزيف الأنف بشكل مفاجئ دون سبق إنذار، ويشير بأن هذا الشخص من المحتمل أن يكون مصاب ببوادر لمرض ما.

وأوضحت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" طريق الوقاية من نزيف الأنف خلال ارتفاع درجات الحرارة وهى كالآتى:

تجنب التعرض لفترات طويلة من الحرارة

استخدام واقى الشمس

شرب كميات كثيرة من الماء والسوائل



نزيف الأنف

وهناك العديد من العوامل التى يمكن أن تسبب نزيف الأنف أثناء النوم، مثل ارتفاع ضغط الدم، كما أن جفاف الهواء خاصة في فصل الشتاء مع استخدام أجهزة التدفئة يزيد من احتمال الإصابة بنزيف الأنف، ويعد الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الليلي، مثل متلازمة توقف التنفس أثناء النوم، أكثر عرضة للإصابة بنزيف الأنف في الليل.