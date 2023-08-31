شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": صرف السلع المدعمة لـ 64 مليون مواطن شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن صرف السلع التموينية المدعمة شهريا لما يقرب من 64 مليون مواطن ، حيث يتم صرف السلع الأساسية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين وهو 50 جنيها ،كما يتم أيضا صرف الخبز المدعم لأكثر من 71 مليون مواطن بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن يوميا بسعر 5 قروش للرغيف .

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت بممارسة دولية عَلى شراء كمية 124 ألف طن زيت خام صب مستورد ، منها كمية 109 ألف طن زيت عباد خام و كمية 15 ألف طن زيت صويا خام للمحافظة على الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت إلى 6 أشهر، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية .