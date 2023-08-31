شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع 1200 حالة إشغال وفتح 3 جراجات مغلقة بالطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية وبالتعاون مع شرطة المرافق عدداً من الحملات بنطاق الحي، شملت شوارع (فيصل، العريش، ضياء، حسن محمد، سهل حمزة، المريوطية)؛ لمراقبة الأسواق ورفع الإشغالات وتعديات المحال والتأكد من التزامها بوضع صناديق القمامة ومنع الباعة الجائلين وفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات لمنع الانتظار العشوائى للسيارات.

يأتي ذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية وتكثيف حملات الرقابة والرصد للمخالفات وتعديات المحال ورفع الإشغالات لتحسين الحركة المرورية وتحقيق السيولة اللازمة مع قرب بداية العام الدراسى الجديد.

وتمكنت الحملات من فتح 3 جراجات مغلقة بالمخالفة بقطاعات الحى وإزالة عدد من الإعلانات الغير مرخصة وتعديات المحال وفروشات الباعة الجائلين ومصادرة 1200 حالة إشغال متنوعة وإيداعها مخازن الحى، وذلك تحت إشراف أشرف تامر غالى رئيس حى الطالبية.